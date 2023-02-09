وفد "حماس" يلتقي وزير المخابرات المصرية ويناقش معه آخر التطورات

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة اليوم الخميس، وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وبحث الجانبان الوضع في الأراضي الفلسطينية.

واستعرض وفد الحركة المخاطر والتحديات الجارية، وخاصة في ظل أوضاع حكومة الاحتلال الحالية وكيفية مواجهتها وحماية شعبنا الفلسطيني، ورؤية الحركة في التعامل مع هذه المستجدات، وسبل تعزيز صمود شعبنا ونضاله المشروع.

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هذا وعبّر الوفد عن تقديره واعتزازه بالدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وجهود مصر المتواصلة لاستعادة الشعب الفلسطيني وحدته، مشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك والدور المصري في قيادة العمل العربي لصالح الأمة وقضاياها وهمومها.

من جانبه أكد الجانب المصري استمرار وقوفه إلى جانب شعبنا واستعادة وحدته ونيل حقوقه، مؤكدين استمرار العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف ومواجهة التحديات المختلفة، وأكدوا أن مواقف مصر واضحة وثابتة تجاه القضية والحقوق الفلسطينية.

كما بحث الوفد أيضا تطوير التعاون المستمر مع مصر، والتنسيق المشترك، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه ومقدساته، مشيرا إلى معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وضرورة مواجهة الإجراءات المتصاعدة بحقهم وما يتعرضون له من سياسات جديدة.

وقد وضع الوفد القيادة المصرية في صورة الأوضاع الجارية في قطاع غزة ونتائج الحصار وسبل تخفيفه وإنهائه.

وضمّ وفد "حماس" كل من الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وخليل الحيّة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وروحي مشتهى عضو المكتب السياسي.

المصدر: RT