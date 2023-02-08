هنية يصل القاهرة اليوم الأربعاء على رأس وفد قيادي من حماس

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على رأس وفد من الحركة القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية حول العديد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويضم الوفد الفلطسيني كلا من الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس الحركة، وخالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج، وخليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والمهندس روحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة.

وسوف يبحث الوفد مع القيادة المصرية "الإجراءات الخطيرة" التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد الإرهاب تجاه الشعب الفلسطيني وعمليات الاغتيال بحق المواطنين، وحالة الحصار في قطاع غزة، وسبل التعامل مع هذه التطورات وما تخطط له حكومة المتطرفين الحالية في تل أبيب.

المصدر: RT