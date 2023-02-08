وزيرا خارجية البحرين وقطر يبحثان إطلاق مسار المباحثات الثنائية

عقد وفدا البحرين وقطر برئاسة وزيري خارجية البلدين عبداللطيف بن راشد الزياني ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اجتماعا تناول مسار المباحثات الثنائية.

وجاء في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الثلاثاء، أنه تناول "وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقا لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما".

🎥 | اجتماع قطري - بحريني لوضع آليات وإجراءات إطلاق مسار المباحثات الثنائية#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/zjrJ5sDF6p — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 7, 2023

وأضاف البيان: "كما أكد الجانبان على أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

اجتماع بحريني - قطري لوضع آليات وإجراءات إطلاق مسار المباحثات الثنائيةhttps://t.co/db93hUbuBcpic.twitter.com/xSZ4UQVbK4 — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) February 7, 2023

يذكر أن كلا من البحرين والسعودية والإمارات ومصر أعلنت في عام 2017 قطع العلاقات مع قطر، واتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية تجاه الدوحة.

وفي يناير 2021 وقعت الدول المذكورة اتفاقا في مدينة العلا السعودية بشأن عودة العلاقات بينها وبين قطر ورفع القيود المفروضة سابقا.

المصدر: RT