إعفاء مطار بيروت ومرفأ طرابلس من الرسوم والضرائب لإيصال مساعدات إلى سوريا

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية علي حمية، إعفاء مطار بيروت ومرفأ طرابلس من الرسوم والضرائب لإيصال أي مساعدات إلى سوريا.

وقال حمية في تصريح إن "سوريا بلد شقيق وبعثة إنسانية ستعبر الحدود بعد قليل للمساعدة في الإنقاذ"، معلنا عن "تحضير وفد وزاري لزيارة سوريا بالإضافة إلى البعثة الإنسانية التي ستنطلق بعد قليل".

وأشار حمية إلى أن "مرفأ طرابلس ومطار ومرفأ بيروت معفى من كل الرسوم والضرائب لإيصال أي مساعدات إلى سوريا".

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن 812 حالة وفاة و 1449 إصابة في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، ريف إدلب، وطرطوس، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال وغرب سوريا.

المصدر: "ليبانون ديبايت" + RT