مساعدات عربية إلى سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر

بدأت الدول العربية بإرسال مساعدات مالية وفرق للمشاركة في عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم أمس الاثنين.

وأعلن الجيش اللبناني أنه سيرسل 15 عنصرا من فوج الهندسة إلى الجمهورية العربية السورية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ.

الجيش اللبناني سيرسل ١٥ عنصرًا من فوج الهندسة إلى الجمهورية العربية السورية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/uE2qFz3Ivj — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 7, 2023

وقال الدفاع المدني اللبناني أنه سيرسل 20 عنصرا الى سوريا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال، مبينا أن عددا من عناصره غادروا الأراضي اللبنانية متجهين للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال في تركيا.

المديرية العامة للدفاع المدني سترسل ٢٠ عنصراً الى الجمهورية العربية السورية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال. https://t.co/Mq0oA2Q0pK@MTVLebanonNews@OTVLebanon@NNALebpic.twitter.com/c0rLN2dL81 — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) February 7, 2023

عناصر الدفاع المدني يغادرون الأراضي اللبنانية متجهين للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال في تركيا. pic.twitter.com/G8gerkyZ9L — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) February 6, 2023

فيما أفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن فريقا من المختصين في عمليات البحث والإنقاذ غادر إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة، وذلك بطلب من الحكومة اللبنانية والحكومة التركية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي.

فريقا من المختصين في عمليات البحث والانقاذ غادر بعد ظهر اليوم الى تركيا للمشاركة في عمليات الإغاثة في المناطق المتضررةوذلك بطلب من الحكومة اللبنانية والحكومة التركية وبالتنسيق مع الهلال الاحمر التركي. pic.twitter.com/YpxC5XYXSF — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) February 6, 2023

وأعلن بنك الكويت الوطني التبرع بمليون دينار كويتي لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم جهود الجمعية في تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

بنك الكويت الوطني يتبرع بمليون دينار كويتي لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم جهود الجمعية في تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية pic.twitter.com/9Zly80VxPn — الراي (@AlraiMediaGroup) February 7, 2023

من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية وصول 3 طائرات إلى تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له، وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن انطلاق عملية "الفارس الشهم/ 2" لدعم سوريا وتركيا.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع وصول 3 طائرات إلى #تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له، وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن انطلاق عملية "الفارس الشهم/ 2" لدعم الأشقاء والأصدقاء في #سوريا_تركيا . pic.twitter.com/6mukTOonZI — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 7, 2023

كما وصلت طائرة جزائرية إلى مطار حلب الدولي على متنها فريق مكون من 110 أشخاص من الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة في الأماكن التي ضربها الزلزال.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أنه بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون تم تشكيل فريق من 86 عنصرا من الحماية المدنية للتوجه إلى سوريا، حيث سيشارك في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفق المعايير الدولية التي تشترطها المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ.

يذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 7.4 ضرب فجر يوم أمس الاثنين، مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن آلاف الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT