تضامن شعبي في مصر مع سوريا بعد الزلزال المدمر.. ومفتي البلاد يوجه رسالة

تضامن شعبي كبير في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الشعب السوري، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

إقرأ المزيد

وقال اللواء السيد خضر رئيس جمعية الصداقة المصرية السورية ورئيس اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري، "أعرب عن خالص تعازينا في ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا وتركيا صباح اليوم وما شمله من دمار هائل وارتفاع أعداد الضحايا".

وتابع: "أثمن دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسوريا مع بداية أحداث الزلزال وكذلك دعوة الأمين العام للجامعة العربية بسرعة تقديم الدعم الفوري وبلا تباطئ لسوريا، وأتطلع إلى التلبية الفورية لتلك الدعوة من كافة الدول العربية في هذا الظرف الاستثنائي حيث يتوافق هذا العام باستمرار الحرب الكونية التي تعرضت لها سوريا للعام الثالث عشر على التوالي، مما يؤثر فى امكانيات الحكومة السورية في مواجهة تلك الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وحفظ الله سوريا وشعبها".

من جانبه، توجه مفتي مصر شوقي علام "بخالص العزاء إلى حكومتي سوريا وتركيا وشعبيهما في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع ليلة أمس، وتسبب في سقوط مئات الضحايا والمصابين".

وعبر مفتي الجمهورية في مصر عن "تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحمهم وينزلهم منازل الأبرار، وأن يشفي المصابين شفاءً تاما عاجلا لا يغادر سقمًا. كما توجَّه فضيلته بخالص الدعاء أن يحفظ الله أوطاننا والعالم أجمع من كل شر وكرب".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT