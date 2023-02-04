مصر.. ميناء السخنة يستقبل 3 سفن على متنها آلاف السياح (صور)

وصلت صباح اليوم السبت، إلى ميناء السخنة على قناة السويس في مصر، 3 سفن سياحية على متنها 3 آلاف سائح.

ويأتي ذلك في ظل نشاط حركة السياحة التي تشهدها مصر، وخاصة في منطقة البحر الأحمر، من خلال الرحلات السياحية البحرية التي تستقبلها الموانئ المصرية، وتستمر ليوم واحد.

RT

ويعد استقبال ميناء السخنة، لـ 3 سفن سياحية، في يوم واحد، وعلى متنها 3 آلاف سائح، الحدث الأول من نوعه في الموانئ المصرية.

حيث استقبل الرصيف الجديد لميناء السخنة صباح اليوم السفينة السياحية Splendida MSC، وعلى متنها 2826 سائحا من مختلف الجنسيات، قادمة من ميناء ينبع، كما استقبل الميناء السفينة السياحية "إميرالد أزورا" وعلى متنها 75 سائحا قادمة من شرم الشيخ، وكذلك السفينة السياحية Clio قادمة من الغردقة، وعلى متنها 85 سائحا.

RT

وصرح اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، بأن حركة استقبال السفن تسير على أكمل وجه، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية في ميناء السخنة.

وتشمل أعمال التطوير في ميناء السخنة، إنشاء 4 أحواض جديدة، و18 كيلومترا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم٢، تصلها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم، متصلة بالقطار الكهربائي السريع.

المصدر: RT