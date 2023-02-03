مصر تحذر من أزمة جفاف مرتقبة وتكشف عن إجراءات عاجلة

أعلن وزير الموارد المائية والري في مصر هاني سويلم، عن خطوات عاجلة لمواجهة شح مائي مرتقب بسبب الزيادة السكانية.

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وأوضح الوزير المصري خلال تفقد محطتي رفع السلام الرئيسية وشادر عزام بمحافظة بورسعيد، ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ان البلاد تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأوضح، أنه تم إنشاء محطة السلام الرئيسية بعدد 7 وحدات بصرف 11 م3 / ثانية للوحدة، وتقوم المحطة برفع 5.60 مليون متر مكعب/ يوم لمحطة المعالجة، كما تم إنشاء محطة شادر عزام بعدد 3 وحدات بتصرف 2 م3/ ثانية للوحدة، لرفع المياه من مصرف شادر عزام لمصرف بحر البقر.

وأضاف، أنه روعي في تصميم كلا المحطتين أن تكونا بأعلى تكنولوجيا وأن تكون المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة، وتتكون مباني المحطتين من عنبر الطلمبات وموزع الجهد المنخفض وبادئ حركة وموزع الجهد المتوسط، بالإضافة إلى غرفة المراقبة والتشغيل والتحكم، حيث تم تزويد المحطتين بنظام تحكم آلي في التشغيل من خلال استخدام أحدث أجهزة التحكم المبرمجة، بما يضمن سلامة التشغيل للمعدات بالمحطة، كما أن نظام التشغيل مزود بأجهزة إنذار في حالة حدوث أعطال، ويتم تغذية المحطتين من أكثر من خط تغذية كهربية لضمان استمرارية عمل المحطة دون توقف.

المصدر : القاهرة 24