اتصال هاتفي بين ملك البحرين والبرهان

أجرى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان.

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وأعرب عاهل البحرين عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين المملكة والسودان، مؤكدا حرص البحرين على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لكل ما فيه الخير والنفع للبلدين والشعبين.

وعبر الملك حمد بن عيسى عن خالص تمنياته لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالتوفيق والسداد في الجهود التي يقوم بها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني للسلام والاستقرار والنماء والازدهار.

من جانبه، شكر البرهان ملك البحرين على ما تحظى به علاقات الأخوة الوثيقة بين البلدين من عناية ودعم، وما تشهده على الدوام من تطور ونماء في مختلف المجالات، لما من شأنه تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى آفاق أشمل.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية