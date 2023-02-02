مصر.. الحكومة ترصد مكافآت مالية للنساء لتحديد النسل

تعمل الحكومة المصرية على الحد من الإنجاب في البلاد، للسيطرة على طغيان كثرة الولادات في البلاد وارتفاع عدد السكان.

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وتحدث المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان مجدي خالد، عن دراسة الحكومة منح حوافز للسيدات اللاتي يلتزمن بإنجاب طفلين فقط، موضحا أن كثيرا من الدول تستخدم ربط الحوافز بسلوك الأسرة للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية.

وأضاف مجدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة "DMC"، أن تقليل معدلات الإنجاب سياسة طويلة الأمد.

وأوضح مجدي أن الدولة ستمنح حوافز للأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين فقط، والابتعاد عن الممارسات الأكثر سلبا بشأن القضية السكانية.

وأشار مجدي أن الحوافز ستكون على شكل مكافأة مالية أو مساهمة فى تزويج الفتاة، وهناك أشكال مطروحة للتوصل إلى طرح الحوافز ونأمل فى التزام الأسر.

ونوه مجدي بأن هذه السياسية هى قد أتت بنتيجة إيجابية في بعض الدول.

وتعاني مصر من ارتفاع نسب المواليد وبالتالي زيادة معدلات الزيادة السكانية وهو ما ينعكس سلبا على فرص التنمية وعلى قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين ويمثل تحديا للاقتصاد المحلي.ورصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر أول أمس، إذ ارتفع الإجمالي إلى 104 ملايين و523 ألفا و589 نسمة، مقابل 104 ملايين و506 آلاف، و82 نسمة مساء الأربعاء الماضي، بزيادة بلغت 17 ألفا خلال 6 أيام فقط.

وأكدت الساعة السكانية، أن عدد سكان مصر شهد زيادة بلغت 523 ألفا و500 نسمة خلال 122 يوما فقط.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد ناقش مع وزيرة التخطيط المصرية العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

وأضافت وزيرة التخطيط المصرية أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي، مؤكدة أنه تتم دراسة برنامج الحوافز المالية، لتحقيق تلك الأهداف.

وتم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذي يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً، حيث إن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2,8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022، والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلى 1,6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

المصدر: RT