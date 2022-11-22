مصر.. جهاز التعبئة العامة والإحصاء يكشف عدد المواليد الجدد يوميا

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اللواء خيرت بركات، أن الدولة المصرية تواجه حاليا عددا من التحديات الصعبة، في مقدمتها المشكلة السكانية.

وأضاف "لذا وفي ضوء ما يرصده الجهاز من أرقام باستمرار، يستطيع المرصد معرفة تعداد السكان يوميا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد المواليد يوميا يصل لـ 6 آلاف مولود، أكثرهم بمحافظات الوجه القبلي.

وتابع قائلا: "لدينا 2.1 مليون مولود سنويا، ونسعى إلى تخفيض نسب المواليد".

وصرح بركات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع على فضائية "CBC"، بأن الجهاز بصدد الانتهاء من إنشاء موقع إلكتروني للإعلاميين، تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بعد إحداث شراكة مع عدد من الإعلاميين.

واستطرد: "سنتيح المرصد لكافة وسائل الإعلام، وفي التوقيت الذي سنطلق فيه المرصد لوسائل الإعلام، سنبلغ كافة الإعلاميين به، من أجل عرض المرصد بكافة محتوياته وجوانبه العلمية، من أجل تحقيق الاستفادة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام على كافة المؤشرات والبيانات الإحصائية أيا كان نوعها".

وأوضح أن عرض الجهاز للأرقام بشكل دائم ودوري هدفه أن يعلم الجميع ما التحديات التي يوجهها الدولة المصرية.

المصدر: موقع "الأهرام" المصري