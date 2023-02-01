توقيف مطلوب خطير للقضاء البريطاني في المغرب

أوقفت الشرطة المغربية مطلوبا خطيرا بموجب نشرة حمراء، بتهمة جريمة قتل في بريطانيا يونيو الماضي.

وكشفت "الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الهجرة" في بيان، أن المطلوب للقضاء البريطاني البالغ من العمر 42 عاما، تم توقيفه خلال محاولته دخول المغرب من إسبانيا مستعملا جواز سفر مزوّر.

وأوضحت الوكالة أن عملية التوقيف تمّت في سبتمبر الماضي، لكن لم يكن ممكنا الكشف عن خبر الاعتقال حينها، لأسباب عملية، مشيرة إلى أن المعني بالأمر هو من بين 13 فارا في قائمة المطلوبين لديها.

وأشارت الوكالة إلى أن المتهم مازال رهن الاعتقال في أحد سجون المغرب، فيما تجري إجراءات التسليم بين البلدين.

ويتهم الموقوف بإطلاق 8 رصاصات على خمسيني يُدعى روبرت باول، من سيارة مسرعة مستعملا مسدسا من عيار 9 ملم، في يونيو 2022 بمقاطعة إسكس قرب العاصمة لندن.

المصدر: صحيفة "هسبريس" المغربية