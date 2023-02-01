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مصر.. وقوع أشهر مجرم غسيل أموال في قبضة الأمن

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مصر.. وقوع أشهر مجرم غسيل أموال في قبضة الأمن
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط رجل تورط في غسل أموال حصل عليها من تجارته غير المشروعة.

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وأوضحت الداخلية المصرية، في بيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامه بالاتّجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربّحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، بلغت نحو 75 مليون جنيه.

وأشار البيان إلى أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات وإجراء معاملات مالية، كما أودع بعضاً من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن المتهم سعى لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: وسائل الإعلام المصرية

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