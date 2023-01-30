الأمن المصري يتدخل بعد إطلاق نيران بطريقة عشوائية ومقتل شخص وإصابة آخرين

تدخلت قوات الأمن المصرية لمنع وقوع كارثة كبرى في مصر، حيث أنقذت متهما بإطلاق النيران بطريقة عشوائية في منطقة الزرايب بمحافظة القليوبية.

إقرأ المزيد

وتدخلت قوات الأمن لإنقاذ المتهم قبل أن تصل إليه أيدي الأهالي وتقتص منه، وتمكنت سريعا من السيطرة على الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات في الواقعة على وجه السرعة.

وتسبب الحادث في وفاة شخص يدعى محمد سليمان كما أصيب اثنان آخران هما محمود وأحمد، وذلك على عكس ما روجت له بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بوقوع عدد كبير من الإصابات والوفيات.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أوضحت خلاله التفاصيل، حيث أكدت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية من معتادي تعاطي المخدرات، بعدما أطلق النيران عشوائيا بمنطقة الزرايب بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية، وذلك نتيجة خلافات مالية مع آخرين، مما أسفر عن وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 آخرين، وتمت السيطرة على الموقف ومنع المواطنين من التعدي عليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: القاهرة 24