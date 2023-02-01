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حريق هائل في مستشفى كبير في مصر ووقوع عدد من الإصابات (صور)

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حريق هائل في مستشفى كبير في مصر ووقوع عدد من الإصابات (صور)
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اندلع حريق كبير داخل أحد المستشفيات فى منطقة المطرية بمصر وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق لتتم محاصرته ومحاولة السيطرة عليه.

حريق هائل في مستشفى كبير في مصر ووقوع عدد من الإصابات (صور)

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في المطرية وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

حريق هائل في مستشفى كبير في مصر ووقوع عدد من الإصابات (صور)
حريق هائل في مستشفى كبير في مصر ووقوع عدد من الإصابات (صور)

وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، إن الحريق تسبب في وقوع عدد من الاختناقات، حيث تم الدفع بما يزيد عن 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ولم يسفر الحريق عن إصابات خطيرة، وتم نقل المرضى المتواجدين سريعا قبل اندلاع الحريق وتصاعد الأدخنة إلى مستشفى المطرية العام.

وتابع: "تم السيطرة عليه وجرى التبريد، وسيتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق".

المصدر: RT + الشروق

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