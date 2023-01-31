ليبيا.. اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيط مطار طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية باندلاع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيط مطار طرابلس.

وذكرت وسائل الإعلام أن محيط مشروع إنشاء صالة مطار طرابلس الدولي، وطريق المطار، شهد إطلاق نار متبادل منذ أكثر من ساعة، بين مجموعات مسلحة تتنافس للسيطرة على المنطقة.

ونشرت صحيفة "المرصد الليبي" تسجيلا مصورا تسمع فيه أصوات إطلاق النار، وذكرت أن الاقتتال يجري بين مجموعات تاعبة لوزارة الداخلية، وأخرى لوزارة الدفاع، في حكومة "الوحدة الوطنية" التي يرأسها عبد الحمبد الدبيبة.

فيديو > جانب من اطلاق النار و الاقتتال ببوابة الجبس محيط طريق المطار #طرابلس بين مجموعات مسلحة تابعة للداخلية و أخرى للدفاع بحكومة الدبيبة. #ليبيا#المرصدpic.twitter.com/olHAaFqtrQ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 30, 2023

المصدر: وسائل إعلام ليبية