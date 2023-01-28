حضور لافت لولي العهد البحريني في سباق "فورمولا إي الدرعية 2023" (صورة)

حضر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سباق "فورمولا إي الدرعية 2023" في السعودية، والذي أقيم في الدرعية التاريخية للمرة الخامسة.

وحضر الأمير سلمان إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ومن ضيوف الدولة الرسميين، حضر أيضا ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني، وولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد دولة الكويت أحمد العبدالله الصباح، وعدد من الضيوف.

المصدر: وسائل إعلام بحرينية