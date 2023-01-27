الأمم المتحدة: الجوع في سوريا بلغ مستويات قياسية

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت مستويات قياسية، في ظل انهيار اقتصادي ومالي مزمن.

وقال البرنامج في بيانه "إن بعد نحو 12 عاما على اندلاع النزاع لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2.9 مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع".

وتسجل سوريا اليوم سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي، بحسب البرنامج الذي حذر أيضا من ازدياد معدلات سوء تغذية الأطفال وأمهاتهم بسرعة لا سابق لها، حتى خلال أكثر من عقد من الحرب.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي خلال زيارة يقوم بها إلى دمشق الأسبوع الحالي "إذا لم نتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في سوريا، فإن الأوضاع ستزداد سوءا بطريقة لا يمكن أن نتخيلها".

وحذر من أن ذلك "قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة، كتلك التي اجتاحت أوروبا في العام 2015"، متسائلا "هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟".

Just arrived in #Syria. After 12 years of conflict, drought and economic devastation, I’m here to remind the world about what’s happening in this nation. The world cannot turn its back on the Syrian people in this hour of unprecedented hunger. pic.twitter.com/ENGb2de5tK — David Beasley (@WFPChief) January 26, 2023

وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية 12 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات، كما باتت غالبية السكان تحت خط الفقر.

المصدر: أ ف ب