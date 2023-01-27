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الأمم المتحدة: الجوع في سوريا بلغ مستويات قياسية

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الأمم المتحدة: الجوع في سوريا بلغ مستويات قياسية
AFP
الأمم المتحدة
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حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت مستويات قياسية، في ظل انهيار اقتصادي ومالي مزمن.

وقال البرنامج في بيانه "إن بعد نحو 12 عاما على اندلاع النزاع لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2.9 مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع".

وتسجل سوريا اليوم سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي، بحسب البرنامج الذي حذر أيضا من ازدياد معدلات سوء تغذية الأطفال وأمهاتهم بسرعة لا سابق لها، حتى خلال أكثر من عقد من الحرب.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي خلال زيارة يقوم بها إلى دمشق الأسبوع الحالي "إذا لم نتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في سوريا، فإن الأوضاع ستزداد سوءا بطريقة لا يمكن أن نتخيلها".

وحذر من أن ذلك "قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة، كتلك التي اجتاحت أوروبا في العام 2015"، متسائلا "هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟".

وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية 12 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات، كما باتت غالبية السكان تحت خط الفقر.

المصدر: أ ف ب

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