لبنان.. نواب يتعرضون للضرب داخل وزارة العدل ومعتصمون يحاولون اقتحام قصر العدل (فيديو)

كشف النائب اللبناني أديب عبد المسيح أن عددا من النواب تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل الحرس الخاص بوزير العدل داخل قصر العدل، فيما يحاول المعتصمون الدخول إلى مبنى قصر العدل.

وبحسب عبد المسيح، فإن حرس خوري اعتدوا على النائبين وضاح الصادق وغسان حاصباني، وقال: "كذلك، فإنني تعرضت أيضا للاعتداء من قبل الحراس الذين بادروا إلى سحب هاتفي الخاص".

وأضاف: "المضحك المبكي أن اجتماعنا حصل في قاعة اسمها 4 آب وحين رفع صوتنا على خلفية طلبنا من وزير العدل بأخذ قرار إداري حيال الانشقاق العمودي الذي حصل في العدلية، رفع الوزير صوته وفجأة هجم علينا حراسه وضربونا".

لحظة وقوع إشكال بين نواب وحرس وزير العدل هنري خوري داخل الوزارة، اليوم الخميس#lebanon24#لبنانpic.twitter.com/NLnN9aFsEg — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 26, 2023

هذا ويشهد محيط قصر العدل إشكال بين عدد من المحتجين وعناصر محاولة الشغب، بعد أن نجح المعتصمون في خلع إحدى بوابات القصر العدلي، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وحسب الوسائل الإعلامية اللبنانية فإنه يتم رشي المتظاهرين بمادة رذاذ الفلفل، وهي لها مفعول مشابه للقنابل المسيلة للدموع.

خلع واقتحام بوابة وزارة العدل من قبل المواطنين والثوار المتضامنين مع أهالي الضحايا. #قصر_العدل#لبنانpic.twitter.com/IKbt3EzxgS — Abo Essam (@mohammad3essam) January 26, 2023

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية