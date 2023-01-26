اعتصام لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل

نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وعدد من النواب اليوم الخميس، تحركا أمام قصر العدل، وذلك بعدما قرر النائب العام إخلاء سبيل كل الموقوفين على ذمة التحقيق بانفجار المرفأ.

ورفع المعتصمون العلم اللبناني "بالأسود" مع صور ضحايا 4 آب، تعبيرا عن "حالة من الحزن والنعي، حدادا على القضاء وعلى الحقيقة".

وخلال التحرك، اعتبر رئيس النقابة المحامين السابق، النائب ملحم خلف أن "نكبة قضائية أصابت لبنان ونحرت السلطة القضائية"، مشيرا إلى "أننا كنا نطالب بضرورة استعادة الدولة بكافة مؤسساتها التي تنطلق من السلطة التشريعية التي عليها واجب انتخاب رئيس للجمهورية، واليوم سقطت الحكومة ولا إمكانية لديها للاستجابة لوجع الناس واليوم سقط القضاء وتم نحره".

ولفت الى "أننا سنلتقي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري اليوم، ونطلب منه أن يقول للشعب اللبناني الذي يريد أن يعرف ماذا يحصل في القضاء".

ويأتي هذا التحرك بعد أن أصدر النائب العام في لبنان القاضي غسان عويدات يوم أمس الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت مع منعهم من السفر ووضعهم بتصرف المجلس العدلي.

وأكد القرار أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار "مكفوفة يده" في التحقيقات في القضية التي كان واصل التحقيق فيها قبل يومين بشكل "غير قانوني". كما ادعى القاضي عويدات على القاضي البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر.

وقد اتخذ البيطار يوم الاثنين الماضي قرارين يتعلق أولهما بإخلاء سبيل 5 موقوفين على ذمة التحقيقات واستمرار توقيف 12 آخرين، والثاني بتوجيه الاتهام إلى 8 أشخاص جدد في القضية من بينهم النائب العام و3 قضاة آخرين وقيادات أمنية وجمركية رفيعة المستوى.

المصدر: "النشرة" + RT