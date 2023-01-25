الرئيس تبون يوجه رسالتين خطيتين لرئيس الإمارات وأمير قطر

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالتين خطيتين لكل من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن رسالتي الرئيس تبون "تتصلان بالعلاقات الأخوية، والتواصل الدائم بينه وبين قائدي البلدين".

وتكرس الرسالتان "الإرادة المشتركة للرقي بالعلاقات الجزائرية مع الإمارات وقطر، ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية".

وسلم رسالة الرئيس تبون إلى الرئيس الإماراتي، السفير صالح بوشة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، في حين سلم الرسالة الموجهة إلى أمير قطر، السفير بوجمعة دلمي، المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

المصدر: "الشروق" الجزائرية