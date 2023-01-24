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الرئيس الجزائري يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي
Legion-Media
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، ميشيل سيسون، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية والتي تزور الجزائربمهمة رسمية

وتم استقبال ميشيل سيسون، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية قبل أيام من طرف وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وتركزت المحادثات بهذه المناسبة حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الطرفان عددا من المسائل المتعلقة بالمستجدات الاقليمية والدولية فضلا عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة الاطراف.

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المصدر: النهار الجزائرية

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