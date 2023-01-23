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فيديوهات وصور "مخيفة" لتكون الضباب في الكويت (فيديوهات + صور)

أخبار العالم العربي

فيديوهات وصور
AP
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 انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو "مخيفة"، توثق تكون ضباب كثيف جدا في دولة الكويت، ما أعاق الحركة بشكل كبير سواء للسيارات أو حتى على الأقدام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية صورا ومقاطع فيديو تظهر تكون الضباب الكثيف الذي يضرب الكويت، ضمن حالة مناخية وجوية غير مستقرة على الإطلاق.

من جهتها، حذرت الأرصاد الجوية في الكويت من استمرار انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000 متر، وأنها قد تنعدم على بعض المناطق، وتكون هذه الحالة شديدة وتستمر لمدة 16 ساعة، لافتة إلى أن حالة الطقس نهارا تكون معتدلة مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، فيما أشارت إلى تحسن الرؤية الأفقية تدريجيا.

المصدر: RT

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