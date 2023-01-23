جريمة بشعة تهز الكويت.. الأمن يفك لغز اغتصاب ومقتل وحرق سيدة وافدة

هزت جريمة بشعة الشارع الكويتي، حيث تعرضت وافدة فلبينية للاغتصاب والقتل ثم الحرق على يد مواطن كويتي، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وتم العثور على جثة محروقة لامرأة مجهولة، يوم السبت، على طريق السالمي بالكويت، وقد تعرضت أيضا لتهشيم في الجمجمة.

وزارة الداخلية تضبط مواطن «حدث» اغتصب عاملة فلبينية وقتلها ثم قام بحرقها ورميها في بر السالمي والوزارة تحقق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة. pic.twitter.com/25Ix01i82k — المجلس (@Almajlliss) January 22, 2023

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأحد، عن فك لغز قضية قتل المرأة الوافدة في بر السالمي، مؤكدة على "التوصل للمتهم وضبطه والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة".

وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من أخذ بصمات الضحية وتبين أنها فلبينية الجنسية، وعليها قضية تغيب.

وبحسب ما ذكره مصدر أمني لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن المتهم "مواطن كويتي"، وقد اعترف بالواقعة أثناء التحقيقات.

الإعلام الأمني:

خلال أقل من 24 ساعة... رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، حيث تم التوصل الى المتهم وضبطه، وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 22, 2023

وكشف فحص وتشريح الجثة أن المجنى عليها كانت حاملا، ويتم حاليا مطابقة العينات مع المتهم.

المصدر: الراي