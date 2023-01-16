مصر.. الحكومة ترصد جوائز للمواطنين بمليون جنيه

كشفت مديرة مشروع تحفيز المواطنين بمصلحة الضرائب في مصر شيري سمير، إنه تم بدء التشغيل التجريبي للتحفيز في 5 مولات كبرى داخل البلاد.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي، مساء الأحد، أنه يتم تحفيز المواطنين للاحتفاظ بالفواتير لأن لها جوائز تصل لمليون جنيه.

وأكدت مديرة مشروع تحفيز المواطنين بمصلحة الضرائب، أنه يجب على المواطن أن يطلب من الكاشير تسجيل الفاتورة في برنامج (فاتورتك حمايتك وجايزتك)، مضيفة أن الفاتورة لها قيمة لأنه يمكن للمواطن الحصول على حوافز عليها.

واستطردت شيري سمير، أن المواطن الذي يحصل على الفاتورة من المولات يطلب تسجيل المعاملة.

وأضافت أنه يتم إرسال رسالة لهاتف العميل، تحوي اسم السلعة وقيمتها ومكان الشراء وللتأكيد يتم إرسال كود التأكيد على 9119 مجانا، لافتة إلى أن هذا يدفع المواطنين للتوجه نحو التاجر المسجل في منظومة الضرائب.

وأردفت شيري سمير، أن التاجر غير المسجل، والمتهرب ضريبيا يعاني من قلة الضغط عليه من المشترين، ما يدفعه لتقنين وضعه، موضحة أن الهدف من هذا الإجراء دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وحكم السيطرة على الاقتصاد الموازي وتتبع السلع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية