السوداني: هناك حاجة لبقاء القوات الأمريكية في العراق

اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده لا تزال "بحاجة إلى القوات الأجنبية" الموجودة فيها ومعظمها أمريكية، مشيرا إلى أنّ "القضاء على تنظيم داعش سيستغرق بعض الوقت".

وقال السوداني في مقابلة نشرتها اليوم الأحد، صحيفة "وول ستريت جورنال": "لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية"، موضحا أن "التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من سوريا".

وفي سياق آخر، عبّر السوداني عن اعتقاده بأنه "ليس مستحيلا أن تكون للعراق علاقة جيّدة مع كل من إيران والولايات المتحدة."، ومن المعروف أن الأخيرة تنشر نحو 2000 عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية.

وأظهر أيضا الحرص على إظهار الود تجاه الولايات المتحدة التي تواصل تشديد نبرتها ضد إيران، كاشفا في الوقت ذاته رغبته في إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن قريبا، وربما تمهيدا للّقاء بينه وبين الرئيس جو بايدن.

المصدر: أ ف ب