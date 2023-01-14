رئيس "جبهة الخلاص" في تونس: الوضع الاقتصادي والاجتماعي انهار منذ وصول سعيد للسلطة (فيديو)

قال نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد انهار، منذ وصول الرئيس قيس سعيد للسلطة.

وأدلى الشابي بتصريحاته، يوم السبت، لإحدى القنوات المحلية خلال تظاهرات ومسيرات احتجاجية نظمتها الجبهة في العاصمة تونس للمطالبة برحيل الرئيس، بالتزامن مع الذكرى الـ 12 للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بحسب ما نقلت قناة "نسمة".

وشدد رئيس جبهة "الخلاص الوطني" في تونس على دفاعه عن الثورة في اطار استعادة الحرية، وفق قوله.

وحمل الشابي الدولة مسؤولية تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والارتفاع المشط في الأسعار، مشيرا إلى أن تونس لم تشهد وضعا مزريا أو انقطاعا للمواد الأساسية والأدوية مثل الذي تعيشه اليوم.

وقال الشابي في تصريحاته اليوم: "عزلة النظام بلغت أشدها، تضحياتنا لن تذهب سدى ومستعدون لتحمل النتائج وندافع عن الثورة ونسعى إلى استعادة الحرية لمجتمع يتميز بالتنوع والتعدد".

ودعا من سماهم "أحرار تونس" وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) إلى الخروج من "سقف 25 يوليو" في إشارة للمسار الذي اتخذه الرئيس التونسي في ذات اليوم من عام 2021.

وفي أبريل 2022 أعلن نجيب الشابي وهو شخصية يسارية التوجه السياسي (78 عاما)، تأسيس "جبهة الخلاص الوطني"، بهدف تجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ" البلاد من أزمة سياسية واقتصادية عميقة.

وتتكون الجبهة من 5 أحزاب من بينها "حركة النهضة" بالإضافة إلى 5 منظمات.

جدير بالذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تمثلت بما في ذلك في ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 10% خلال شهر ديسمبر الماضي، وغياب العديد من السلع الرئيسية والأدوية.

وشهدت العاصمة تونس، مسيرات احتجاجية نظمتها مجموعة من الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعدد من المنظمات الوطنية، إلى الشارع، وفي مقدمتها "جبهة الخلاص الوطني" فضلا عن "الحزب الدستوري الحر" وأحزاب "التكتل" و"التيار الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" و"القطب".

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية