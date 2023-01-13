صحفي ليبي: ماذا يفعل مدير أكبر وكالة تجسس في العالم في ليبيا؟

نشر الصحفي والكاتب الليبي، مصطفى الفيتوري، تدوينة على "تويتر" علق من خلالها على زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز إلى ليبيا.

وقال مصطفى الفيتوري: "ماذا يفعل مدير أكبر وكالة تجسس في العالم في دولة ايش بها جهاز أمني موثوق ومحترم وقانوني؟".

وأضاف "تسليم عبدالله السنوسي يستحق زيارة بيرنز!".

ماذا يفعل مدير اكبر وكالة تجسس في العالم في دولة ايش بها جهاز امني موثوق ومحترم وقانوني؟ تسليم عبدالله السنوسي يستحق زيارة بيرنز! pic.twitter.com/YJPSBBr9on — Mustafa Fetouri (@MFetouri) January 12, 2023

والخميس، زار بيرنز العاصمة طرابلس حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، حيث قال المكتب الإعلامي للدبيبة إنه بحث مع مدير "سي آي إيه" التعاون الاقتصادي والأمني بين الولايات المتحدة وليبيا، فيما أكد الأخير "ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدا بحالة الاستقرار والنمو التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة".

وهذه أول زيارة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرينز إلى ليبيا منذ توليه هذا المنصب في إدارة الرئيس جو بايدن منذ مارس 2021.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية