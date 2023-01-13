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تحركات ضد العمالة المصرية في الكويت

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تحركات ضد العمالة المصرية في الكويت
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طالب أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين "بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى".

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وشدد النائب الكويتي في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس الكويتي، على أن "ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة".

وأضاف: "سنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها".

وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين التي تراجعت إلى 2.65 مليون في 2020، من 3.3 مليون قبل جائحة كورونا.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية

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