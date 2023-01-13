تحركات ضد العمالة المصرية في الكويت

طالب أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين "بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى".

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وشدد النائب الكويتي في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس الكويتي، على أن "ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة".

وأضاف: "سنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها".

وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين التي تراجعت إلى 2.65 مليون في 2020، من 3.3 مليون قبل جائحة كورونا.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية