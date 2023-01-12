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مصر.. قرار عاجل من محكمة النقض في واقعة تعرية "سيدة الكرم"

أخبار العالم العربي

مصر.. قرار عاجل من محكمة النقض في واقعة تعرية
Globallookpress
مصر
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قضت محكمة النقض المصرية بتأييد براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم".

وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية "سعاد ث." (70 سنة) والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وكانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا قد شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج، وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم بعد ذلك بالبراءة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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