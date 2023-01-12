زاخاروفا: موسكو تعمل لعقد لقاء لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجانب الروسي يعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا.

وذكر زاخاروفا، أن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو.

وأضافت ممثلة الخارجية: "من الناحية العملية، لم تتم بعد الموافقة على موعد محدد، ويجري العمل على عقد مثل هذا الاجتماع".

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وكان وزير الخارجية التركي، قد كشف في 31 ديسمبر من العام الماضي، أنه سيعقد لقاء منتصف يناير الحالي، مع نظيريه الروسي والسوري، في خطوة جديدة من التقارب بين أنقرة ودمشق، لكن دون أن يحدد مكان اللقاء.

ونهاية العام الماضي، عقد لقاء ثلاثي جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في العاصمة الروسية موسكو، حيث جرى بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وحضره كذلك رؤساء الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا.

المصدر: نوفوستي