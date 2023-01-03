تشاووش أوغلو: أنقرة وموسكو تعملان على تحديد موعد لعقد مفاوضات مع سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة تعمل مع موسكو على تحديد موعد المفاوضات المخطط لها لوزراء الخارجية لكل من سوريا وتركيا وروسيا.

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ونقلت صحيفة "Sabah" التركية عن تصريح تشاووش أوغلو قوله: "اقترحت روسيا موعدا لعقد اجتماع بين وزراء الخارجية، لكنه لم يناسبنا. ونعمل على اقتراحات جديدة بشأن الموعد. قلت إن الاجتماعات الثلاثية يجب التحضير لها بشكل جيد، ويجب أن تهدف إلى تحقيق نتائج. يمكنك تحديد الموعد والخطوات التي سيتم اتخاذها قبل ذلك الموعد. وسنقوم بهذا التحضير. ستعقد الاجتماعات على مستوى الخبراء".

وأضاف: "يتعين علينا القيام بعمل على تحويل المسائل التي تتم مناقشتها على مستوى الاستخبارات أو وزراء الدفاع إلى خطوات ملموسة. لن تكون هذه اجتماعات ليوم واحد أو اجتماعات لمرة واحدة تعقد على مستويات مختلفة. لا يمكن أن نتوقع أن تتخذ جميع القرارات بشأن سوريا في اجتماع ثلاثي. كل هذه خطوات نحو بناء الثقة وتحديد شكل التعاون في القضايا الحساسة في الفترة المقبلة".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سابقا، أنه اقترح لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء لزعماء كل من تركيا وروسيا وسوريا وذلك بعد عقد لقاءات بين رؤساء الاستخبارات والدفاع والخارجية للدول الثلاث. من جانبه قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، سابقا، إنه من المخطط أن يجري لقاء لوزير الخارجية التركي والسوري في النصف الثاني من يناير الجاري، مضيفا أن هذا اللقاء يمكن أن يعقد في أراضي دولة ثالثة، ربما في الأراضي الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزراء الدفاع لكل من روسيا وسوريا وتركيا أجروا مفاوضات ثلاثية في موسكو حيث بحثوا طرقا لتسوية الأزمة السورية. ودققت الوزارة أن "الأطراف أشارت في أعقاب هذا الاجتماع إلى الطابع البناء لهذا الحوار، مشددة على ضرورة مواصلته لصالح استقرار الوضع في سوريا والمنطقة كلها". وذكرت وسائل الإعلام الدولية أن هذه المفاوضات أصبحت أول مفاوضات رسمية بين أنقرة ودمشق منذ 11 عاما.

المصدر: نوفوستي