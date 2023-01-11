منصور عباس يدعو المجتمع العربي للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو

دعا رئيس حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس، المواطنين العرب إلى المشاركة في الاحتجاجات ضد حكومة إسرائيل الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، باستخدام أدوات ديمقراطية تحترم القانون.

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ونقلت صحيفة "هآرتس" تصريحات منصور عباس في مقابلة له مع إذاعة "الشمس"، حيث قال إنه "يستند إلى فهم أن هذا التحالف لا يمكنه ولا يريد الترويج لمصالح المجتمع العربي" ولا يريد التعاون مع الأطراف التي تمثله.

كما شعر رئيس حزب "راعم" أن التلويح بالعلم الفلسطيني في الاحتجاجات "لا ينبغي أن يكون موضع تركيز، لأن التركيز الآن هو الانخراط في القضايا المشتركة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أوامره لمفوض الشرطة يعكوف شبتاي بإزالة وإنزال الأعلام الفلسطينية كلما علقت أو رفعت في أي من الأمكنة العامة في إسرائيل، ومنع كل حدث وصفه القرار بأنه "تحريضي ضد دولة إسرائيل".

المصدر: "i24"