حبس رجل أعمال مصري مشهور

قضت محكمة مصرية بحبس رجل الأعمال إيهاب طلعت 3 سنوات غيابيا وكفالة 3 آلاف جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بإصدار شيكات بدون رصيد.

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ووفقا لموقع "مصر تايمز" اتفق طلعت مع الفنان مجدى كامل على بطولة مسلسل من إنتاجه وهو مسلسل "دنيا تانية"، وتشاركه بطولته الفنانة ليلى علوي، وبعد الانتهاء من العمل تهرب من سداد شيكات الاتفاق لصالح الفنان مجدي كامل.

صدر الحكم فى القضية الأولى والتي حملت رقم 12289 سنة 2022 بالحبس لمدة سنة وكفالة ألف جنيه، وفى القضية الثانية التى حملت 12290 سنة 2022 بالحبس سنتين وكفالة ألف جنيه.

وقالت مصادر قضائية لـ"مصر تايمز"، إنه يحق لإيهاب طلعت التقدم بمعارضة على الحكم الذي صدر بحقه غيابيا.

المصدر: مصر تايمز