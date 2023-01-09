"أمريكا ودول أوروبا ممكن تشهر افلاسها".. رجل أعمال مصري مشهور يكشف لماذا لن تشهر مصر إفلاسها

علق رجل الأعمال المصري، أشرف السعد المقيم في العاصمة البريطانية لندن، على مزاعم بعض رواد السوشيال ميديا حول أن مصر من الممكن أن تشهر إفلاسها.

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وقال السعد: "أمريكا وأوروبا ممكن جدا يشهروا إفلاسهم، ومصر من سابع المستحيلات أن تتعرض للإفلاس، والسبب ببساطة إني من فترة قابلت شاب مصري يعمل فى لندن سباك وقام بتحويل ما يعادل مائة ألف جنية مصري لابيه".

وأضاف: "شاء القدر أن أباه اتصل به وهو جالس معي وأخبره أن الفلوس وصلت، فقال لأبيه خد سبعين ألفا شطب بيهم الشقة، والباقي إدي لاختى خمسة آلاف عشان مصاريف مدارس ولادها، وإدي لفلان كذا عشان ظروفه، ومتنساش جارتنا فلانة عشان عاوزة تعمل عملية لابنها، وباختصار وزع التلاتين ألف على أقربائه وجيرانه، وكمان طلب من أبيه يوزع لحمة على الغلابة".

وتابع: "الخلاصة أن فيه على الأقل عشرة ملايين مصري مثل صديقي السباك يعملون بالخارج في وظائف مختلفة، وكل واحد منهم ينفق جزءا من دخله على أربعة على الأقل من المحتاجين من أهله وجيرانه في مصر، يعني أربعين مليون فرد من الشعب المصري عايشين على هؤلاء العشرة ملايين العاملين في الخارج، وهذا اسمه الاقتصاد الموازي، لا علاقة له بالدولة من قريب أو بعيد، ولا تتحمل منه ميزانية الدولة مليم واحد، بل يخفف عبئا كبيرا عن كاهل الدولة".

وأشار إلى أن: "هذا الاقتصاد الموازي تتصدره مصر بقوة، ويمكن شوية في الهند وبنغلاديش ودول أخرى، لكن مصر فيها أقوى اقتصاد موازي في العالم، فلا يوجد مصري يعمل في الخارج وحتى في الداخل إلا وتجده يتكفل بإعاشة عدد من أقاربه وجيرانه، ولذلك مصر من سابع المستحيلات أن تفلس أو تجد فيها جعان، ولا عزاء لمروجي الإشاعات، و100% من الشعب يعلم ذلك".

وجاءت تصريحات السعد في الوقت الذي تعاني فيه مصر من غلاء في المعيشة، واختفاء عدد كبير من المواد الغذائية في الأسواق.

المصدر: RT