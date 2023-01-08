الكرم العراقي يطغى على كرة القدم في "خليجي 25" (فيديو)

تداول مشجعون خليجيون ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو كثيرة يتحدثون فيها عن الكرم العراقي خلال استضافة بطولة "خليجي 25" في محافظة البصرة.

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وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، عراقيين يرفعون لافتات كتب عليها "سكن مجاني"، وآخرين يرفضون استلام أجور النقل أو الطعام.

وفي مقطع الفيديو تظهر امرأة من محافظة البصرة وهي تجهز الخبز العراقي للمشجعين الخليجيين الذين قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي مقطع فيديو آخر يقول مشجع كويتي إن "امرأة عراقية تدعوه ليحل ضيفا عليهم. العراقيون طيبون ويستضيفون الضيوف ليلا ونهارا".

وفي مقطع فيديو آخر يقول مشجع عُماني إنه "لم يصرف أي دينار خلال تواجده في البصرة بسبب رفض أصحاب المطاعم والمقاهي وسائقو التكسي أخذ أي مبلغ منه".

هو العراقُ ، فـقـُل للدائراتِ قفي

شاخ الزمانُ جميعا ًوالعراقُ صَبي !!

سيبقى العراق شامخآ رغم المحن

🇮🇶🇮🇶🇮🇶

اهلنا اهل البصرة اهل الكرم

عفية يمة عفية #خليجي_25_بصراويpic.twitter.com/7VgoLQpKnm — الشيخ أيادبن ألمجبل آل شاهر (@ayad_almejbel95) January 7, 2023

•تحية عربية للسيدات العراق العرب الاقحاح .. اهل الكرم والجود والعطاء pic.twitter.com/gh4j6XqCwq — سامي العثمان (@samialothman_) January 1, 2023

عززززا الفخر الي داحسه واني عراقيه 😭😭😭😭😭احس فراشات بكلبي 🦋🦋🦋🦋بعد روحي يهلي وبلادي الكرم 🥺🥺انتم في ارض العراق ارض 20 مليون زائر بل مجان في زيارة الاربعين كل الهلا في كل ضيف يجي العراق❤🕊 pic.twitter.com/vsuxFNEua6 — 💎بياض الثلج💎👑 (@mera9212) January 5, 2023

المصدر: RT