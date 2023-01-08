 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: نفذنا ضربة انتقامية ردا على هجوم ماكييفكا أسفرت عن مقتل أكثر من 600 عسكري أوكراني

الكرم العراقي يطغى على كرة القدم في "خليجي 25" (فيديو)

أخبار العالم العربي

الكرم العراقي يطغى على كرة القدم في
بطولة "خليجي 25" في محافظة البصرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uimb

تداول مشجعون خليجيون ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو كثيرة يتحدثون فيها عن الكرم العراقي خلال استضافة بطولة "خليجي 25" في محافظة البصرة.

إقرأ المزيد
مشهد مؤثر في
مشهد مؤثر في "خليجي 25".. مائدة بحجم لا يصدق تلفت الأنظار في العراق! (فيديو)

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، عراقيين يرفعون لافتات كتب عليها "سكن مجاني"، وآخرين يرفضون استلام أجور النقل أو الطعام.

وفي مقطع الفيديو تظهر امرأة من محافظة البصرة وهي تجهز الخبز العراقي للمشجعين الخليجيين الذين قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي مقطع فيديو آخر يقول مشجع كويتي إن "امرأة عراقية تدعوه ليحل ضيفا عليهم. العراقيون طيبون ويستضيفون الضيوف ليلا ونهارا".

وفي مقطع فيديو آخر يقول مشجع عُماني إنه "لم يصرف أي دينار خلال تواجده في البصرة بسبب رفض أصحاب المطاعم والمقاهي وسائقو التكسي أخذ أي مبلغ منه".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا