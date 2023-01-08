مشهد مؤثر في "خليجي 25".. مائدة بحجم لا يصدق تلفت الأنظار في العراق! (فيديو)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق مشهدا مؤثرا خلال فعاليات بطولة كأس "خليجي 25" الذي يستضيفه العراق.
وأظهر الفيديو مائدة طويلة جدا أعدها عراقيون مجانا للآلاف من جمهور "خليجي 25"، وهي أكبر مائدة غداء رياضي في العالم.
وللمرة الأولى بعد غياب طويل، انطلقت يوم الجمعة في ملعب "جذع النخلة"، البطولة في نسخة استثنائية تحتضنها مدينة البصرة في العراق.
في شهر محرم الحرام قدم #العراق اكبر مائدة طعام حسينية للضيوف— nouran.al_anzi (@noraan313) January 6, 2023
واليوم تقدم #البصرة اكبر مائدة غداء رياضية
وما زال العراق يرسم أجمل اللوحات🤍🤍
وعين غطى وعين فراش #خليجي25#خليجي_25#خليجي_25_بصراوي#البصرة_ام_العراق#البصرة_ديرتكم#اهلا_وسهلا_بالعرب#ادخلوها_بسلام_آمنينpic.twitter.com/z8U5mqZVDb
المصدر: RT