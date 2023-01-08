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مشهد مؤثر في "خليجي 25".. مائدة بحجم لا يصدق تلفت الأنظار في العراق! (فيديو)

مجتمع

مشهد مؤثر في
مائدة بحجم لا يصدق تلفت الأنظار في العراق
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق مشهدا مؤثرا خلال فعاليات بطولة كأس "خليجي 25" الذي يستضيفه العراق.

وأظهر الفيديو مائدة طويلة جدا أعدها عراقيون مجانا للآلاف من جمهور "خليجي 25"، وهي أكبر مائدة غداء رياضي في العالم.

وللمرة الأولى بعد غياب طويل، انطلقت يوم الجمعة في ملعب "جذع النخلة"، البطولة في نسخة استثنائية تحتضنها مدينة البصرة في العراق.

المصدر: RT

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