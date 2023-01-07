المغرب..هزة ثانية بقوة 4.4 درجات في إقليم الحسيمة

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية ثانية بلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم السبت، بإقليم الحسيمة.

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وأوضح المعهد أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت على الساعة الثانية و 28 دقيقة و 58 ثانية بعد الزوال (توقيت غرينيتش+1).

وأشار المعهد إلى أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 24 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 34.999 درجة شمالا، وخط الطول 3.894 درجة غربا.

وكان المعهد قد أعلن صباح اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية أولى بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، في الجماعة ذاتها.

المصدر: "هسبريس"