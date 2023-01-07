"هسبريس": وكالة تقنين القنب الهندي في المغرب تقدم تراخيص جديدة

أفادت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصدر مطلع بأن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قدمت تراخيص جديدة لممارسة الأنشطة القانونية المتعلقة بهذه النبتة.

إقرأ المزيد

وقال المصدر لـ"هسبريس" إن اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات التراخيص اجتمعت أخيرا وقدمت أكثر من 50 ترخيصا جديدا لأكثر من 20 فاعلا، من بينهم تعاونيتان ستقومان بأنشطة التحويل والتصدير والتسويق، مؤكدا أن مجموع التراخيص التي تم منحها إلى حدود اليوم تجاوزت المائة لفائدة حوالي 35 فاعلا.

وأضاف المصدر أن التعاونيات باتت تتقدم بطلبات لممارسة أنشطة التحويل والتصدير والتسويق، مشيرا إلى أنه تتم تعبئة الفلاحين لتشكيل تعاونيات؛ وهو ما سيمكنهم من القيام بهذه الأنشطة، لافتا إلى أن ممثلي المكاتب الجهوية لمكتب تنمية التعاون يتنقلون إلى مختلف المناطق المعنية بالزراعة لتسهيل عملية تكوين الفلاحين لتعاونيات وتيسير المسطرة القانونية في هذا الصدد.

وبحسبما ذكرت "هسبريس"، فإنه من المنتظر أن تطلق الوكالة، الأسبوع المقبل، موقعها الإلكتروني الذي سيمكن من تقديم طلبات الرخص عبره دون الاضطرار إلى التنقل إلى عين المكان.

وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة، أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة)، ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل، وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات، فيما تتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.

المصدر: "هسبريس"