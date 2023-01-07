بعد انتشار مقطع فيديو لمشاجرة طلبة كويتيين في مصر..سفارة الكويت تصدر بيانا

أكدت السفارة الكويتية في مصر اليوم السبت، متابعة مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بخصوص مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين بأحد المجمعات التجارية في الإسكندرية.

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و في بيان لها، قالت السفارة: "في ما يتعلق بشريط الفيديو الذي تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي، فإن ما حدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية في أحد المجمعات التجارية، ونجم عنها بعض الإصابات الطفيفة وقد تدخل أفراد أمن المجمع لفضها".

وأضاف البيان: "السفارة وإذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة، وتدعو الى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية".

وكانت صحيفة "الراس" الكويتية قد نقلت عن مصادر مطلعة أنه تم الإفراج عن طلاب الكويت في الإسكندرية الذين تم توقيفهم بسبب مشاجرة في أحد المجمعات.

المصدر: "الراي"