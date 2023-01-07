لقاء خاص بين رونالدو والشاب القطري غانم المفتاح في السعودية (صور)

نشر الشاب القطري، غانم المفتاح، صورا له مع نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وجرى التقاط الصور، التي نشرها غانم على حسابه في "تويتر"، على هامش مباراة النصر مع الطائي مساء أمس الجمعة، في الدوري السعودي، والتي تابعها رونالدو من مدرجات ملعب "مرسول بارك".

كما نشرها أيضا الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، لتثير تفاعلا كبيرا.

وغانم المفتاح من مواليد 2002، مصاب بمتلازمة التراجع الذيلي، ويعتبر شخصية مؤثرة وملهمة، كما أنه سفير النوايا الحسنة لدولة قطر.

نال شهرة عالمية بعد ظهوره في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 مع الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان، حيث تلا غانم المفتاح آيات من القرآن الكريم.

نورتنا يا غانم 💛🙏 pic.twitter.com/w0qUsntxzI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023

مع أخي الغالي سعادة الشيخ عبدالله بن مشعل بن حمد آل ثاني في استاد مرسول بارك لحضور مباراة النصر /الطائي كل المحبة والشكر والتقدير لرئيس النادي العم الفاضل مسلي آل معمر وإدارة النادي وجميع أهلي في المملكة العربية السعودية أهل الكرم والرقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الله يسعدكم pic.twitter.com/69irgaLljg — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) January 6, 2023

المصدر: RT