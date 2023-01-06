إزالة مئات العقارات بمنطقة في القاهرة لتطوير سور تاريخي

تعمل محافظة القاهرة في مصر، على إزالة عدة مناطق سكنية بشكل عاجل تتمثل في (الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر)، وذلك لتطوير منطقة سور مجرى العيون العريق والتاريخي في مصر.

إقرأ المزيد

وأسفرت جهود الأجهزة التنفيذية، عن إزالة 505 عقارات من إجمالي 520 عقارا مقرر إزالتهم بالكامل، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل وتحويلها لمجتمع حضاري سكني ترفيهي ونقل سكانها إلى مجتمعات حضارية متطورة وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبها، قالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن الدولة المصرية تخطو بخطى سريعة لتطوير المناطق العشوائية، وعلى رأسها المناطق التي تقع بمحافظة القاهرة لاستعادة المظهر الحضاري للعاصمة، حيث يتم استكمال إزالة المنطقة المجاورة لسور مجرى العيون بمصر القديمة، استكمالًا لجهود الدولة لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة، تحقيقًا لشعار مصر بلا عشوائيات.

جدير بالذكر، أن الأعمال الجارية بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة تأتي استكمالًا لأعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون ضمن مشروع حدائق الفسطاط، كما يعتبر الموقع حلقة ربط للعديد من المناطق الدينية، مثل: مجمع الأديان، والكنيسة المعلقة، ويقع في قلب القاهرة؛ فهو يقع بالقرب بين كورنيش النيل وطريق صلاح سالم وشارع الفسطاط نظرًا لأهميتها البالغة في إعادة إحياء الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية والإسلامية.

ويتكون كومباوند أرض الخيالة الذي يتم نقل سكان المناطق العشوائية خلف سور مجرى العيون له، من 42 عمارة سكنية أرضي و9 أدوار متكررة بإجمالي 22468 وحدة سكنية، ويخدم كل عمارة 2 أسانسير، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التي تضم: مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة.

المصدر: القاهرة 24