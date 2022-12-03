مجزرة قطع الأشجار تثير ضجة في مصر والحكومة ترد

علقت ألفت عزيز، مسؤولة الحدائق بحي غرب القاهرة، على أزمة مجزرة قطع الأشجار في مصر، موضحة أن المنطقة التي شهدت القطع الجائر للأشجار تتبع للمشروع السياحي المشهور "ممشى أهل مصر".

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وأضافت عزيز لصحيفة الشروق المصرية اليوم السبت، أن الأعمال الجارية بشارع سراي الجزيرة يتبع الإدارة الهندسية للمشروعات بممشى أهل مصر، موضحة أن إجراءات قطع أي شجرة بمعرفة الهيئة العامة للنظافة والتجميل وإنارة القاهرة.

وتابعت: "لها إجراءات محددة ولجان يتم تشكيلها، ولا يتم قطع أي أشجار بمعرفتنا إلا إذا كانت تمثل خطورة داهمة".

وأردفت: "يتم زرع شجرة أخرى على الفور بديلة للشجرة المقطوعة، حتي تظل المساحة الخضراء دون مساس".

يذكر أنه سادت حالة من القلق والترقب لدى سكان منطقة الزمالك، غرب محافظة القاهرة، خلال الشهر الماضي، لبدء إزالة الأشجار وتجريف الأتربة، بمنطقة ضفاف كورنيش النيل، ما أثار جدلا واسعا بين الأهالي بالمنطقة، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام أحد الفنادق الشهيرة، والمطالبة بشرح ما يحدث بمنطقة شارع الجزيرة.



المصدر: الشروق