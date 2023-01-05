القضاء الجزائري يفرج عن ملكة جمال شمال إفريقيا سابقا بعد التحقيق معها في قضية تجارة مخدرات

أصدر القضاء الجزائري أمرا بالإفراج عن ملكة جمال شمال إفريقيا سابقا قروج وحيدة، بعد التحقيق معها في قضية المتاجرة بالمخدرات الصعبة من نوع الكوكايين.

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وفي التفاصيل، أمر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالافراج عن قروج وحيدة، مع الأمر بوضعها تحت إجراء الرقابة القضائية والمنع من نشر أو وضع أي منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الأمر بعد أن تم توقيفها بتاريخ 31 ديسمبر ليلة حلول السنة الجديدة من قبل عناصر الشرطة الذين قاموا بمداهمة وتفتيش منزل زوجها بدرارية، حيث تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين.

المصدر: "النهار" الجزائرية