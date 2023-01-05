منطقة سعودية تسجل 0 درجة مئوية

سجلت محافظة طريف السعودية بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم الخميس، أدنى درجةِ حرارة بالمملكة، عند درجة الصفر المئوية، فيما سجلت القريات درجتين مئويتين، وسجلت عرعر 4 درجات مئوية.

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وبحسبما نقلت قناة "الإخبارية"، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية انخفاض درجات الحرارة في المملكة ابتداء من اليوم، على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين الصفر و5 درجات مئوية.

كما توقع المركز أن يمتد المنخفض الجوي ليشمل مناطق القصيم والرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية، بدرجات حرارة تتراوح بين 5 و 9 درجات مئوية.

المصدر: "الإخبارية"