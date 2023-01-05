السعودية.. سحابة محملة بالبرد تتجه شمال العاصمة الرياض (صور + فيديو)

توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ بالسعودية، وليد سليمان الحقيل، هطول أمطار مصحوبة بحبات البرد على العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة.

وقال الحقيل إن سحابة محملة بالبرد تتجه شمال العاصمة الرياض في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

وأضاف وليد سليمان أن السحابة غطت العمارية وتتجه للأحياء شمال طريق الملك سلمان.

وصرح بأن ظهور اللون الرصاصي يعني سقوط برد بأحجام متوسطة وكبيرة.

وبيّن أن تشكيلات من السحب محملة بالبرد شمال ضرما ستظهر في الساعات الأولى من صباح الخميس وتتجه شرقا، وربما تصل شمال الرياض والعمارية.

المصدر: صحيفة "تواصل" السعودية