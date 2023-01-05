السيسي "يرعب" صاحب مصنع في الصعيد (فيديو)

صدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صاحب مصنع في محافظة سوهاج بصعيد مصر بالسؤال عن مكسبه.

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ودارت محادثة كلامية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأحمد العريان، رئيس مجلس إدارة أحد مصانع الغزل والنسيج وصناعة الأحذية في مركز جرجا بمحافظة سوهاج، حول مصنعه وإنتاجه، وصدمه الرئيس المصري قائلا: "أقدر أسألك على أرباحك الشهرية كام؟" ليرد العريان" بالقول: "لو بعت بـ100 ألف جنيه نكسب 20 إلى 35 ألف جنيه"، ليداعبه الرئيس السيسي مجددا: "هبعتلك الدكتور معيط على طول".

وسرد أحمد العريان، أمام الرئيس السيسي، تفاصيل مصنعه وإنتاجه، موضحا: "نعمل مع مبادرة ابدأ للتنمية الصناعية، وعملنا أول مصنع لصناعة الأحذية في الصعيد في محافظة سوهاج، وسوف نقدم نموذج لمصنع كبير لصناعة الأحذية ليكون الأكبر في الشرق الأوسط بـ500 ماكينة لإنتاج من 9 – 10 ملايين قطعة أحذية سنويا، ونحرص على تعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة لمصر، واسمح لي فخامة الرئيس أن أقدم أول 1000 حذاء هدية مننا لأهالي مبادرة حياة كريمة".

وأشار صاحب المصنع، إلى أن المصنع يعمل به 20 شخصا بمرتبات من 6 إلى 10 آلاف جنيه.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب المصنع أحمد العريان، قائلا: "ألف مبروك وربنا يوفقك في مصنعك.. ولما بسأل على الناس اللي بتشتغل في المصنع.. هدفنا المساهمة الكبيرة جدا في الصناعة، وكل ما تشتغل أكتر هتبقى ماهر أكتر وبالتالي ياخد مرتبات أكتر، وكل اللي هطلبه منك ومحتاج كدولة نساهم معاك فيه.. هو موضوع البحوث وجودة الإنتاج.. ونقدر نساعد المصانع في التدريب ولو محتاجين خبرات علشان نحقق المواصفات العالمية في المنتجات".

ونصح الرئيس المصري صاحب المصنع، قائلا: "ربنا يوفقكم انت واللي بيشغلوا وتحققوا أكتر من كده، وخلي بالك من صحة الناس اللي عندك، ويجب تلافي الآثار الصحية بممارسة الرياضة.. يعني الوزن الزيادة ما ينفعش يا أحمد".

المصدر: وسائل إعلام مصرية