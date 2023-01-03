السيسي يتدخل في أزمة البضائع في الموانئ المصرية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للدولة، ونشاط قطاعي الجمارك، والضرائب.

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وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي تابع معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجها بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ.

كما وجه الرئيس المصري بسرعة تسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي.

وقال راضي إن الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، أكد قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير جميع احتياجات الدولة، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير كل السلع الأساسية وكذلك المستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي كافة، والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم.

المصدر: RT