تداول أول صور لطائرة إطفاء تسلّمتها الجزائر من روسيا (صورة)

تداول مغردون صورا لطائرة إطفاء تسلمتها الجزائر من روسيا في صفقة تشمل 4 طائرات، بعد أن أثبتت طائرات وزارة الطوارئ الروسية من هذا النوع فعاليتها في إخماد حرائق الغابات بالجزائر.

ويظهر على جسم الطائرة من طراز "بيريف بي 200" عبارة "القوات الجوية الجزائرية".

Première image du Beriev Be 200 algérien ! pic.twitter.com/fTdgIWLohU — ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ (@HistoireAmazigh) January 4, 2023

Algeria will receive are

Beriev Be-200 which said that Russian industry was bankrupt pic.twitter.com/k2IXnuSSaj — TOS С волками жить, по-волчьи выть. (@MldSof) January 4, 2023

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن الطائرة تعد واحدة من 4 طائرات مخصصة للإطفاء طلبتها الجزائر للاستخدامات المدنية والعسكرية المختلطة.

وأفادت الصحيفة بأن الصورة المتداولة يبدو أنه قد تم التقاطهما في مصنع "بيريف" التابع لشركة "إيركوت" بمدينة تاغانروغ الروسية.

وأشار موقع "مينا ديفونس" المتخصص في أخبار الأمن والدفاع، إلى أن أول طائرة بموجب الصفقة أنهت مهمتها التجريبية وسيتم تسليمها قريبا للجزائر.

وفي 2021، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن شراء 4 طائرات برمائية متعددة المهام جديدة روسية من طراز "BE-200 BERIEV-200".

وتعدّ الطائرة المذكورة، نموذجا فريدا يتمتع بقدرة كبيرة على مكافحة الحرائق، وتشكل وسيلة إضافية لمساعدة الدفاع المدني على السيطرة على الحرائق.

المصدر: RT + صحيفة "الشروق" الجزائرية