أول صورة لزواج "جيهان العراقية" صاحبة واقعة عبدالله رشدي الشهيرة في مصر

نشرت وسائل الإعلام المصرية أول صورة لزواج سيدة تدعى جيهان جعفر الموسومي، عراقية الأصل، والتي ادعت في أغسطس الماضي، أن الشيخ الداعية عبد الله رشدي، تلاعب بها وخدعها واعتدى عليها.

إقرأ المزيد

وكانت جيهان، أكدت أنها ضحية من ضمن محبي ومتابعي الشيخ عبد الله رشدي، وبدأت القصة عندما نشرت جيهان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة إنها حدثت الشيخ عبد الله رشدي عن استشارة دينية بخصوص بعض المقربين لها، ولكنها أعجبت بالشيخ عبد الله، وطلب منها أن تقابله في مصر وفي حالة التوافق سيتزوجها بشكل رسمي.

وقالت جيهان، إنها اتفقت مع رشدي على عمل عقد شرعي، قائلة: اتفقنا على عقد عشان بس لو تواجدنا مع بعض أو سلمنا على بعض أو اتكلمنا في حاجة خصوصية، وكل التفاصيل دي تبقى حلال، بس شرطت إنه ما يتعرضليش ولا يلمسني، وعاهدني إنه مش هيلمسني، لافتة إلى أنه بعدما تم العقد؛ خالف رشدي العهد وتعدى عليها دون موافقتها، مختتمة: وبعد محاولات كثيرة من إهانة وهتك عرض؛ عرفت أخلص من تعديه عليَ اللي كان بكل عُنف وسادية.

لم يتحدث رشدي عن تلك الواقعة، سوى مرة واحدة في منشور على فيسبوك، قائلا: جرت عادتنا أن نترفع عن مثل هذا العبث الذي يدل على فشل كاتبه في تأليفه وحيازته جائزة أفشل ملفق في 2022.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير.

توقفت جيهان عن الحديث عن عبد الله رشدي، واختفى نجمها بعد ذلك، ليطل علينا اليوم، شخص يدعى طاهر الشريف، عبر فيسبوك قائلا، إنه تم عقد قرانه على الجميلة القوية جيهان صادق جعفر الموسوي.

وأردف طاهر بأنه يتعهد أمام الله وأمام الناس أن يكون لها السند والحبيب والصديق، راجيًا الله تعالى أن يمن عليهما بالمودة والرحمة والذرية الصالحة، فيما قالت وسائل الإعلام إن جيهان جعفر العراقية وزوجها سيقيمان بمصر.

المصدر : القاهرة 24